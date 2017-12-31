Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: в Пермском крае горит ферма монастыря

Происшествия
31 декабря 2017, 23:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, декабря. /ТАСС

Сообщается, что площадь возгорания составляет 200 кв. м

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Ферма, по предварительным данным, принадлежащая монастырю, загорелась в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"Пожар произошел на ферме в деревне Горевка. Она горит по всей площади", - сказал источник. Он уточнил, что площадь пожара составляет 200 кв м.

"По предварительной информации, ферма принадлежит Святолазаревскому монастырю", - сообщили в экстренных службах.

Данных о пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание произошло в частной конюшне в деревне Гаревка Верещагинского района.

"К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пермский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Берлинская полиция сообщила о случаях домогательств в новогоднюю ночь
2
Путин сократил максимальную численность штата МВД
3
Собянин пообещал с 1 января увеличить пенсии и соцвыплаты в Москве
4
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
5
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама