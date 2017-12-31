Источник: в Пермском крае горит ферма монастыря

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Ферма, по предварительным данным, принадлежащая монастырю, загорелась в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"Пожар произошел на ферме в деревне Горевка. Она горит по всей площади", - сказал источник. Он уточнил, что площадь пожара составляет 200 кв м.

"По предварительной информации, ферма принадлежит Святолазаревскому монастырю", - сообщили в экстренных службах.

Данных о пострадавших нет. Дальнейшая информация уточняется.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, возгорание произошло в частной конюшне в деревне Гаревка Верещагинского района.

"К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей", - говорится в сообщении.