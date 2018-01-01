Устроивший стрельбу в Колорадо мужчина ранее попадал в поле зрения властей

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Мужчина, который в воскресенье открыл огонь по стражам порядка в южном пригороде Денвера (штат Колорадо) и застрелил одного из них, ранее привлекал внимание властей, и не исключено, что засада была преднамеренной. Об этом заявил на пресс-конференции шериф округа Дуглас Тони Спурлок.

Он уточнил, что злоумышленник, личность которого не раскрывается, ранее уже попадал в поле зрения блюстителей закона. "Мы знаем, что в ряде случаев он контактировал с правоохранительными органами", - пояснил шериф. Он уточнил, что уголовных обвинений мужчине ранее не предъявляли.

Спурлок подтвердил, что блюстители закона прибыли в жилой дом, отреагировав на поступивший вызов от одного из соседей, пожаловавшегося на шум. Огонь был открыт в квартире, куда зашли полицейские. По словам шерифа, злоумышленник не брал никого в заложники.

"Он знал, что мы идем, разумеется, мы оповестили его о своем прибытии", - отметил Спурлок, говоря о стрелке. "В них во всех [в стражей порядка] выстрелили очень, очень быстро. Они все были ранены с интервалом в несколько секунд, так что это было нападение, скорее, по принципу засады на наших сотрудников", - добавил шериф. Вместе с тем, он не уточнил, есть ли у властей доказательства того, что мужчина готовился к нападению заранее.

По словам Спурлока, подозреваемый выстрелил из винтовки не менее 100 раз, он ранил пятерых стражей порядка, один из них скончался. Злоумышленника ликвидировали. Кроме того, пострадали двое местных жителей, предположительно находившиеся в соседних квартирах. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают мужчину, который, по их данным, также жил в квартире, где была открыта стрельба.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования близким погибшего и пострадавших в связи с инцидентом.