Мужчина, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна квартиры с третьего этажа

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мужчина выпрыгнул из окна квартиры на третьем этаже, спасаясь от пожара в первые минуты Нового года и выжил. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре по адресу: улица Подмосковная д. 2/4", сказал собеседник агентства.

Из окна загоревшейся квартиры, спасаясь от огня выпрыгнул мужчина и получил травмы.

По предварительным данным площадь пожара составляет 25 кв. метров. Существует угроза перехода огня по деревянным перекрытиям.