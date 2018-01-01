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Мужчина, спасаясь от пожара, выпрыгнул из окна квартиры с третьего этажа

Происшествия
1 января, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

По предварительным данным площадь возгорания составляет 25 кв. метров

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мужчина выпрыгнул из окна квартиры на третьем этаже, спасаясь от пожара в первые минуты Нового года и выжил. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в экстренных службах.

"Поступила информация о пожаре по адресу: улица Подмосковная д. 2/4", сказал собеседник агентства.

Из окна загоревшейся квартиры, спасаясь от огня выпрыгнул мужчина и получил травмы.

По предварительным данным площадь пожара составляет 25 кв. метров. Существует угроза перехода огня по деревянным перекрытиям.

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