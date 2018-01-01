Берлинская полиция сообщила о случаях домогательств в новогоднюю ночь

ТАСС, 1 января. Полиция Берлина сообщила, что во время празднования Нового года в городе зафиксированы жалобы на сексуальные домогательства.

"К сожалению, во время новогодних мероприятий в Берлине поступили данные об отдельных сексуальных посягательствах. Мы не потерпим подобных действий", - говорится в сообщении, опубликованном в ночь на понедельник в Twitter полиции германской столицы. В сообщении отмечается, что подозреваемые в совершении преступлений уже задержаны, однако не уточняется ни число пострадавших, ни то, на какие именно действия они жаловались.

В этом году в столице Германии впервые созданы специальные зоны безопасности для женщин. У Бранденбургских ворот установлены палатки, в которых дежурят представители органов безопасности. К ним могут обратиться посетительницы праздника в том случае, если станут объектом домогательств.

Два года назад в Кёльне в новогоднюю ночь около Кельнского собора и главного железнодорожного вокзала города примерно тысяча мигрантов, разделившись на группы, совершали нападения на женщин. В итоге в полицию обратились более тысячи человек, они сообщали о домогательствах, грабеже, изнасилованиях, оскорблениях. Случай вызвал широкий общественный резонанс в ФРГ, последовала реакция представителей правительства и законодательных органов. В частности, кабмин ужесточил миграционное законодательство.