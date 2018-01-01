Би-би-си: пожар уничтожил до 1,4 тыс. автомобилей на парковке в Ливерпуле

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Пожар уничтожил до 1,4 тыс. автомобилей на парковке неподалеку от концертно-развлекательного комплекса Echo Arena в Ливерпуле. Об этом в воскресенье сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В полиции информировали, что сгорели все машины на парковке вместимостью 1,6 тыс. мест. "Мы полагаем, что все автомобили, оставленные на парковке, были уничтожены огнем. Мы рекомендуем всем автовладельцам связаться с их страховыми компаниями", - говорится в заявлении экстренной службы, которое приводит агентство Press Association.

В связи с крупным пожаром в Echo Arena было отменено международное конное шоу. В результате инцидента никто серьезно не пострадал, добавили в полиции. 12 пожарных расчетов находятся на месте происшествия и пытаются справиться с огнем.