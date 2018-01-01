Жертвами авиакатастрофы в Коста-Рике стали десять граждан США и родственник экс-президента

ТАСС, 1 января. Все десять пассажиров самолета, разбившегося в воскресенье в Коста-Рике, были туристами из США. Соответствующую запись оставил на своей странице в Facebook президент латиноамериканской республики Луис Гильермо Солис.

"Правительство Коста-Рики выражает глубокое сожаление в связи с гибелью десяти американских пассажиров и двух коста-риканских пилотов в авиационной катастрофе", - сообщил он. Глава государства отметил, что власти поддержат семьи жертв трагедии.

Среди погибших пилотов - двоюродный брат бывшего президента страны Лауры Ченчильи. Об этом она сама рассказала в Twitter. "Судьба мешает семейным торжествам. Наш любимый кузен погиб в авиакатастрофе в Гуанакасте как член экипажа", - написала политик.

Небольшой самолет разбился в воскресенье в провинции Гуанакасте на западе Коста-Рики, погибли все 12 человек, находившихся на борту. Сразу после взлета машина упала на территории лесного массива и загорелась.