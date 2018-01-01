Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: открывший в Колорадо огонь по полицейским мужчина ранее оскорблял их в сети

Происшествия
1 января, 5:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, января. /ТАСС

Власти сообщают, что Мэттью Рил в прошлом в течение непродолжительного времени служил в Ираке

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Мужчина, который в воскресенье открыл огонь по стражам порядка в южном пригороде Денвера (штат Колорадо) и застрелил одного из них, ранее публиковал в интернете оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По сведениям агентства, мужчину звали Мэттью Рил. В прошлом он оставлял в социальных сетях записи оскорбительного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как отмечает AP, пользователь с таким же именем, в частности, 13 декабря разместил на видеохостинге YouTube запись с оскорблениями в адрес шерифа округа Дуглас Тони Спурлока, а также призывы к его отставке. По информации AP, представитель Национальной гвардии США сообщил местному телеканалу, что Рил в прошлом в течение непродолжительного времени служил в Ираке.

Ранее в воскресенье Спурлок на пресс-конференции не раскрыл личность злоумышленника. Шериф уточнил, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения блюстителей закона, пояснив, что "в ряде случаев он контактировал с правоохранительными органами". Спурлок уточнил, что уголовных обвинений мужчине ранее не предъявляли.

Также Спурлок подтвердил, что блюстители закона прибыли в жилой дом, отреагировав на поступивший вызов от одного из соседей, пожаловавшегося на шум. Огонь был открыт в квартире, куда зашли полицейские, и все они были ранены с интервалом в несколько секунд. Поэтому, как отметил Спурлок, "это было нападение, скорее, по принципу засады на наших сотрудников". Вместе с тем, он не уточнил, есть ли у властей доказательства того, что мужчина готовился к нападению заранее.

По словам Спурлока, подозреваемый выстрелил из винтовки не менее 100 раз, он ранил пятерых стражей порядка, один из них скончался. Злоумышленник уже мертв. Кроме того, пострадали двое местных жителей, предположительно находившиеся в соседних квартирах. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают мужчину, который, по их данным, также жил в квартире, где была открыта стрельба.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в США
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первые 500 россиян прошли новую процедуру биометрического контроля на украинской границе
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Численность Вооруженных сил РФ уменьшилась почти на 300 человек
5
Путин мечтает услышать в новостях о достижении максимальных результатов в развитии РФ
6
Четыре человека погибли в Лондоне в результате полученных ножевых ранений
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама