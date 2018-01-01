AP: открывший в Колорадо огонь по полицейским мужчина ранее оскорблял их в сети

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Мужчина, который в воскресенье открыл огонь по стражам порядка в южном пригороде Денвера (штат Колорадо) и застрелил одного из них, ранее публиковал в интернете оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По сведениям агентства, мужчину звали Мэттью Рил. В прошлом он оставлял в социальных сетях записи оскорбительного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как отмечает AP, пользователь с таким же именем, в частности, 13 декабря разместил на видеохостинге YouTube запись с оскорблениями в адрес шерифа округа Дуглас Тони Спурлока, а также призывы к его отставке. По информации AP, представитель Национальной гвардии США сообщил местному телеканалу, что Рил в прошлом в течение непродолжительного времени служил в Ираке.

Ранее в воскресенье Спурлок на пресс-конференции не раскрыл личность злоумышленника. Шериф уточнил, что мужчина ранее уже попадал в поле зрения блюстителей закона, пояснив, что "в ряде случаев он контактировал с правоохранительными органами". Спурлок уточнил, что уголовных обвинений мужчине ранее не предъявляли.

Также Спурлок подтвердил, что блюстители закона прибыли в жилой дом, отреагировав на поступивший вызов от одного из соседей, пожаловавшегося на шум. Огонь был открыт в квартире, куда зашли полицейские, и все они были ранены с интервалом в несколько секунд. Поэтому, как отметил Спурлок, "это было нападение, скорее, по принципу засады на наших сотрудников". Вместе с тем, он не уточнил, есть ли у властей доказательства того, что мужчина готовился к нападению заранее.

По словам Спурлока, подозреваемый выстрелил из винтовки не менее 100 раз, он ранил пятерых стражей порядка, один из них скончался. Злоумышленник уже мертв. Кроме того, пострадали двое местных жителей, предположительно находившиеся в соседних квартирах. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают мужчину, который, по их данным, также жил в квартире, где была открыта стрельба.