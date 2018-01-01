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Возбуждено дело по факту смерти воспитательницы при взрыве водонагревателя в Приморье

Происшествия
1 января, 8:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, января. /ТАСС

В воскресенье сообщалось, что в результате взрыва водонагревателя на втором этаже здания Спасского социально-реабилитационного центра несовершеннолетних обрушилась межкомнатная стена

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ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту смерти воспитательницы реабилитационного центра для несовершеннолетних в Приморском крае при взрыве водонагревателя. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

"По факту смерти следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Взрыв электрического водонагревателя произошел ранним утром в воскресенье на втором этаже здания Спасского социально-реабилитационного центра несовершеннолетних в городе Спасск-Дальний. В результате обрушилась межкомнатная стена, что привело к смерти 59-летней воспитательницы. В сообщении уточняется, что жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

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