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Часть жителей Владивостока осталась без электроснабжения из-за запущенной пневмохлопушки

Происшествия
1 января, 9:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 1 января., /ТАСС

Уточняется, что группа молодых людей запустила хлопушку под линией электропередачи 35 кВ

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ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС /. Часть жителей Владивостока оставалась без электроснабжения в новогоднюю ночь из-за запуска пневмохлопушки под линией электропередачи, сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Приморские электрические сети".

"В новогоднюю ночь из-за пневмохлопушки, которую группа молодых людей запустила под линией [электропередачи] 35 кВ, часть потребителей Владивостока остались без электроснабжения. Короткое замыкание стало причиной отключения сразу трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой", - говорится в сообщении.

Бригада энергетиков оперативно возобновила подачу электроэнергии потребителям, информировали в пресс-службе компании.

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