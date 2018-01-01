Часть жителей Владивостока осталась без электроснабжения из-за запущенной пневмохлопушки

ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС /. Часть жителей Владивостока оставалась без электроснабжения в новогоднюю ночь из-за запуска пневмохлопушки под линией электропередачи, сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Приморские электрические сети".

"В новогоднюю ночь из-за пневмохлопушки, которую группа молодых людей запустила под линией [электропередачи] 35 кВ, часть потребителей Владивостока остались без электроснабжения. Короткое замыкание стало причиной отключения сразу трех подстанций, обеспечивающих электричеством потребителей в районе Авангарда и Луговой", - говорится в сообщении.

Бригада энергетиков оперативно возобновила подачу электроэнергии потребителям, информировали в пресс-службе компании.