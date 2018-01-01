Глава Compass Group разбился в авиакатастрофе в Австралии

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ричард Казинс, глава британской компании Compass Group, работающей в сфере корпоративного питания, и четверо членов его семьи погибли в результате крушения гидроплана неподалеку от Сиднея. Соответствующее заявление размещено в понедельник на официальном сайте компании.

"С глубокой грустью подтверждаем, что президент нашей компании Ричард Казинс и четверо близких членов его семьи погибли в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года. Мы глубоко шокированы и огорчены этой ужасной новостью", - говорится в тексте.

Как ранее сообщал телеканал 9news, в воскресенье гидроплан упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея в 15:15 по местному времени (07:15 мск). Все шесть человек на борту, включая пилота, погибли. Причины крушения на данный момент неизвестны.