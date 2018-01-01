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Глава Compass Group разбился в авиакатастрофе в Австралии

Происшествия
1 января, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

В катастрофе также погибли члены семьи Ричарда Казинса

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© Perry Duffin/AAP Image via AP

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ричард Казинс, глава британской компании Compass Group, работающей в сфере корпоративного питания, и четверо членов его семьи погибли в результате крушения гидроплана неподалеку от Сиднея. Соответствующее заявление размещено в понедельник на официальном сайте компании.

"С глубокой грустью подтверждаем, что президент нашей компании Ричард Казинс и четверо близких членов его семьи погибли в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года. Мы глубоко шокированы и огорчены этой ужасной новостью", - говорится в тексте.

Как ранее сообщал телеканал 9news, в воскресенье гидроплан упал в реку Хоксбери в штате Новый Южный Уэльс к северу от Сиднея в 15:15 по местному времени (07:15 мск). Все шесть человек на борту, включая пилота, погибли. Причины крушения на данный момент неизвестны.

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