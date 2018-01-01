Пожар на ферме в Пермском крае мог произойти из-за нарушения правил безопасности

ТАСС, 1 января. Пожар в частной конюшне в Пермском крае, находящейся на территории монастыря, предварительно, произошел из-за нарушения пожарной безопасности при использовании печи. Об этом сообщила ТАСС в понедельник начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Оксана Бутина.

По данным регионального ГУ МЧС, возгорание произошло прошедшей ночью в частной конюшне при монастыре в деревне Гаревка Верещагинского района. Пожар потушили спустя два часа.

"Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Проводится проверка", - пояснила собеседница агентства, добавив, что пострадавших при пожаре нет.

Размер ущерба также устанавливается.