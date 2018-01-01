Более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва поступило за сутки в 30 российских городах

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Более 50 объектов в 30 российских городах подверглись атаке телефонных террористов за минувшие сутки. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"В течение суток поступило 53 анонимных звонка о заминировании 53 объектов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Анадыре, Магадане, Красноярске, Чите, Иркутске, Томске, Омске, Абакане, Кемерове, Улан-Удэ, Ижевске, Самаре, Саратове, Кирове, Пензе, Казани, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Астрахани, Волгограде, Махачкале, Химках, Домодедове, Жуковском, Воронеже, Санкт-Петербурге, Москве зарегистрированы 53 анонимных звонка об угрозе взрыва 53 объектов", - сказал источник.

Среди "заминированных" оказалось торговые центры, военторг, фитнес-клуб, бассейн, аэропорты, жилой дом, станция метро, рестораны, салон красоты и гостиница. На время проверки были эвакуированы более 14 тыс. человек. "Все сообщения об угрозах взрыва оказались ложными. Никаких взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в правоохранительных органах.

Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти четыре тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.