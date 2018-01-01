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Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до трех человек

Происшествия
1 января, 11:44 дата обновления: 1 января, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Один из пострадавших был эвакуирован на вертолете в больницу в тяжелом состоянии

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате аварии на юго-западе МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

"На 38-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех автомобилей, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, один из пострадавших был эвакуирован с места ДТП вертолетом Московского авиационного центра в больницу в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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