Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до трех человек

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате аварии на юго-западе МКАД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Управления ГИБДД.

"На 38-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение трех автомобилей, пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, один из пострадавших был эвакуирован с места ДТП вертолетом Московского авиационного центра в больницу в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.