Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Воронеже

ТАСС, 1 января. Два человека стали жертвами пожара, произошедшего в жилом доме в Воронеже. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Возгорание возникло в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Старых Большевиков", - сказал собеседник агентства. Пожар, общая площадь которого составила 15 кв. м, ликвидирован.

"В результате пожара погибли два человека, пять пострадали, среди них ребенок", - уточнили в экстренных службах.

С верхних этажей дома пожарные спасли 10 человек. Что стало причиной возгорания, выясняется.

Следователи СК Воронежа проводят проверку по факту гибели двух человек. По предварительной информации, гибель мужчины и женщины наступила из-за отравления окисью углерода, сообщили в пресс-службе СК региона.

"После тушения пожара в квартире, расположенной на пятом этаже дома, обнаружено тело 61-летнего мужчины, на лестничном пролете между первым и вторым этажами в подъезде - тело 53-летней женщины", - сказали в пресс-службе ведомства. На данный момент в качестве основной версии гибели людей рассматривается отравление окисью углерода.