Транскавказская автомагистраль закрыта из-за ухудшения погоды

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 января. /ТАСС/. Транскавказская автомагистраль, которая является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и РФ, закрыта для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает в понедельник ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с обильным снегопадом, угрозой схода лавин на Транскавказской автомагистрали и в соответствии с рекомендациями Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы, запрещено движение автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 1 января 2018 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендует участникам движения воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, а также соблюдать меры повышенной безопасности при движении в зимних условиях.

В ведомстве подчеркнули, что силы и средства ГУ МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Ранее сообщалось, что с 11:30 мск 1 января был закрыт проезд по Военно-Грузинской дороге от Владикавказа до границы с Грузией для всех видов транспорта. По информации МЧС, решение было принято из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии.

По данным регионального МЧС, в горах Северной Осетии сохранится лавиноопасность на высоте более 1,5 тыс. м. Спасатели предупреждают, что существует вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением автомобильных дорог федерального и местного значения, канатных дорог, строений, линий связи и электропередач.

Кроме того, из-за возможного схода лавин могут пострадать туристы. Во вторник, 2 января, в республике ожидается облачная погода, с дождем и мокрым снегом, температура воздуха прогреется до 8 градусов, в горных районах - до 2.