Тела трех взрослых и ребенка обнаружены при тушении пожара в Якутии

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тела трех взрослых и ребенка при тушении пожара в частном доме в городе Мирный, сообщили в понедельник ТАСС в СУ СКР по Республике Саха (Якутия).

"При тушении пожара в частном доме обнаружены четыре тела: двое мужчин, женщина и ребенка 2013 года рождения. Причины смерти будут устанавливаться", - сказала представитель ведомства.

По данным следственного управления, пожар возник 1 января около 10:00 по местному времени (04:00 мск) в жилом доме в садово-огогодническом товариществе "Север".

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), которая предполагает до четырех лет лишения свободы.

"При осмотре места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на телах погибших не обнаружено. Назначены необходимые судебные экспертизы", - отмечается на сайте СУ СК России.