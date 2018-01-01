МВД Дагестана проверит видеоролик с жалобами сотрудников ДПС на условия работы

МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. МВД Дагестана начало служебную проверку сведений размещенного в интернете видеоролика, в котором якобы сотрудники республиканского управления ГИБДД МВД жалуются на условия работы. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"В сети интернет появилось видео, где якобы сотрудники УГИБДД МВД по Республике Дагестан жалуются на плотный график работы и физическую невозможность выполнения поставленных перед ними задач непосредственным руководством службы. По данному факту руководством МВД по Республике Дагестан назначено проведение служебной проверки по установлению подлинности сведений, изложенных в видеоролике", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, по результатам служебной проверки и при подтверждении фактов, изложенных на видеозаписи, допустившие нарушения лица понесут наказание.