Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме в городе Лесосибирске Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, погибли один ребенок и двое взрослых. Два человека пострадали, они госпитализированы", - сказал источник.

Общая площадь охваченного огнем дома составляет 80 кв. м. Из дома эвакуированы более 80 человек, для них выделено два автобуса и подготовлен пункт временного размещения на лыжной базе "Снежная".

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что пожарным удалось локализовать пожар, возникший в жилом доме в городе Лесосибирск Красноярского края.

"Объявлена локализация пожара. Угрозы распространения огня нет", - сказал собеседник агентства.