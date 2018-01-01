Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Происшествия
1 января, 20:07 дата обновления: 1 января, 20:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Также сообщается о двух пострадавших

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме в городе Лесосибирске Красноярского края. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительным данным, погибли один ребенок и двое взрослых. Два человека пострадали, они госпитализированы", - сказал источник.

Общая площадь охваченного огнем дома составляет 80 кв. м. Из дома эвакуированы более 80 человек, для них выделено два автобуса и подготовлен пункт временного размещения на лыжной базе "Снежная".

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю сообщили, что пожарным удалось локализовать пожар, возникший в жилом доме в городе Лесосибирск Красноярского края. 

"Объявлена локализация пожара. Угрозы распространения огня нет", - сказал собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
2
Путин рассказал, как полвека назад с семьей смотрел новости и хоккей по телевизору
3
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
4
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
5
Что изменится в жизни россиян с наступлением 1 января 2018 года
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Главные песни композитора Владимира Шаинского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама