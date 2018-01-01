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Семь человек погибли от отравления угарным газом в частном доме в Оренбургской области

Происшествия
1 января, 20:39 дата обновления: 1 января, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

Источник в экстренных службах сообщил, что среди погибших трое детей

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Семь человек, включая троих детей (пяти, шести и 16 лет), погибли из-за отравления угарным газом в Оренбургской области, все погибшие - односельчане. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В частном доме в Оренбургской области обнаружены тела семи погибших, в том числе троих детей. Предположительно они погибли от отравления угарным газом", - сказал источник.

По его словам, причины случившегося, как и время гибели, пока не установлены.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной гибели семи человек могла стать неисправность обогревательных приборов, которая привела к отравлению угарным газом.

"Основная версия гибели людей - неисправность отопительных приборов. Пожара в доме на было. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом", - сказал источник.

В пресс-службе управление СК РФ по Оренбургской области ТАСС также сообщили, что "сообщение о происшествии поступило от соседей, возможная причина произошедшего - неправильная эксплуатация отопительных приборов". В доме есть печь.

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