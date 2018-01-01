ВМС Аргентины: обследованные российской техникой объекты не связаны с пропавшей подлодкой

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 января. /ТАСС/. Аргентинское судно Islas Malvinas, на борту которого находятся российские специалисты и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) "Пантера плюс", завершило обследование нескольких объектов в зоне поиска подводной лодки San Juan, однако ни один из них не связан с исчезнувшей субмариной. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВМС Аргентины.

"Вчера вечером судно ВМС Аргентины Islas Malvinas обследовало при помощи ТНПА "Пантера плюс" контакты, зафиксированные [российским] океанографическим судном "Янтарь". Они не связаны с субмариной San Juan, - говорится в сообщении.

В воскресенье ВМС Аргентины сообщили, что Islas Malvinas приступило к обследованию нескольких объектов в зоне поиска подлодки. По данным пресс-службы, сейчас находящиеся на борту аргентинского судна специалисты изучают новые неровности на морском дне.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

Помимо российских специалистов, в поиске участвовали суда из Бразилии, Чили, США и Великобритании. Сейчас они все отозваны из зоны операции.