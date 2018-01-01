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В США подросток застрелил родителей и сестру в новогоднюю ночь

Происшествия
1 января, 21:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, января. /ТАСС

16-летнего подростка задержали на месте, он не оказывал сопротивления полицейским

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НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Полицейские в городе Лонг-Бранч (штат Нью-Джерси) задержали 16-летнего подростка, который, как они считают, застрелил в новогоднюю ночь сестру, родителей и их пожилую подругу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте прокуратуры округа Монмут.

Как следует из документа, в полицию за 17 минут до полуночи в воскресенье поступил вызов. Звонивший сообщил о стрельбе. Стражи порядка прибыли в дом, где был открыт огонь, и обнаружили тела четырех человек: 42-летнюю Линду Колоджи, 44-летнего Стивена Колоджи, их 18-летнюю дочь Бриттани, а также 70-летнюю Мэри Шульц.

По предварительным данным властей, четырех человек незадолго до полуночи застрелил из полуавтоматической винтовки подросток, имя которого не разглашается. Подозреваемый был задержан на месте. Он не оказал сопротивления полицейским.

В документе не разъясняется, были ли подростку уже предъявлены какие-либо обвинения.

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