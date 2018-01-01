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В Москве задержали пьяного мужчину, устроившего стрельбу из окна квартиры

Происшествия
1 января, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, января. /ТАСС

В пресс-службе московского ГУ МВД уточнили, что в результате инцидента пострадавших нет

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МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина устроил стрельбу из обреза охотничьего ружья из окна квартиры жилого дома в Москве. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками полиции.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что на службу "02" поступило сообщение о том, что из дома номер 7 по 3-му Хорошевскому проезду из окна дома стреляет неизвестный мужчина. "Прибывшие по вызову сотрудники полиции установили квартиру, из которой велась стрельба, и задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ведомстве.

У задержанного в квартире был изъят предмет, внешне схожий с огнестрельным охотничьим оружием, он отправлен на экспертизу. В результате инцидента пострадавших нет, подчеркнули в пресс-службе столичного главка МВД.

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