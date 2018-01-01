Закрытая задвижка дымохода стала причиной отравления семи человек в Оренбургской области

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Неполностью открытая задвижка дымохода печи стала причиной смертельного отравления семи человек в частном доме в Оренбургской области. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

"Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка дымохода печи была открыта неполностью, в связи с чем угарный газ наполнил помещение", - уточнили в СУ СК.

Вечером 1 января в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района были обнаружены тела семерых человек, в том числе троих детей. Их личности устанавливаются

По предварительным данным, в жилом доме проживала пенсионерка со своим 25-летним безработным сыном. "Хозяйка дома в момент происшествия отсутствовала. За праздничным столом находились трое мужчин, женщина и её трое дочерей пяти, шести и 16 лет", - сообщили в следственном управлении.

По факту гибели людей проводится доследственная проверка.