Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Пермском крае

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате пожара в одноэтажном жилом доме в поселке Усть-Черная Гайнского района Пермского края, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел 1 января около 20:30 по местному времени (18:30 мск).

"В ходе тушения пожара были обнаружены без признаков жизни две женщины и ребенок. В 21:30 по местному времени (19:30 мск) пожар был локализован, еще через 20 минут - ликвидирован. Площадь пожара составила 40 кв. м", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается. На месте работают следователи и эксперты следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.