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В Пермском крае после пожара с тремя погибшими возбудили уголовное дело

Происшествия
2 января, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

По предварительным данным, смерть двух женщин и ребенка наступила в результате острого отравления продуктами горения

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники управления СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек, включая одного ребенка, на пожаре, который произошел в поселке Усть-Черная Гайнского района. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Пожар произошел 1 января около 20:30 по местному времени (18:30 мск). Площадь пожара составила 40 кв. м.

"Вечером 1 января 2018 года, после ликвидации пожара в деревянном одноэтажном двухквартирном частном доме, расположенном в поселке Усть-Черная Гайнского района, были обнаружены тела двух женщин и трехлетнего мальчика. По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

По данным следствия, вечером 1 января в доме находились 37-летняя женщина с трехлетним сыном и 68-летней матерью своего сожителя. Во время произошедшего пожара они погибли. По предварительным данным, смерть всех троих наступила в результате острого отравления продуктами горения. Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели женщин и ребенка, и пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины возгорания.

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