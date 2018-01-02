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СМИ: в Бразилии в результате тюремного бунта погибли девять заключенных

Происшествия
2 января, 1:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

По данным телеканала Globo, более 100 преступников сбежали

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ТАСС, 2 января. Девять заключенных погибли и еще 14 пострадали в результате тюремного бунта в бразильском штате Гояс в понедельник. Как сообщил телеканал Globo, во время беспорядков из пенитенциарного учреждения сбежали 106 преступников.

К настоящему моменту 29 из них были пойманы. Еще 127 заключенных покинули тюрьму во время бунта, но добровольно вернулись, когда беспорядки закончились. Пострадавшие осужденные после получения медицинской помощи также были вновь доставлены в пенитенциарное учреждение.

В ходе бунта, который начался из-за драки двух банд, в тюрьме произошел пожар. На подавление беспорядков ушло около двух часов.

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