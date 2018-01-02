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ABC: в США из-за неполадок отменили вылет самолета

Происшествия
2 января, 2:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, января. /ТАСС

Телеканал сообщил, что из-за инцидента четырех человек госпитализировали

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НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Вылет авиалайнера американской компании American Airlines из аэропорта в Бостоне (штат Массачусетс) был экстренно отменен в понедельник из-за возникших технических проблем, в связи с инцидентом госпитализировали четырех человек. Об этом сообщил телеканал ABC.

Незадолго до взлета в салоне появился резкий неприятный запах. Представители American Airlines объяснили его происхождение некими техническими проблемами. Три члена экипажа и один пассажир были доставлены в больницу для проведения обследования.

Авиалайнер должен был вылететь из Бостона в Шарлотт (штат Северная Каролина). На борту воздушного судна находились 120 пассажиров и пять членов экипажа.

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