ABC: в США из-за неполадок отменили вылет самолета

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Вылет авиалайнера американской компании American Airlines из аэропорта в Бостоне (штат Массачусетс) был экстренно отменен в понедельник из-за возникших технических проблем, в связи с инцидентом госпитализировали четырех человек. Об этом сообщил телеканал ABC.

Незадолго до взлета в салоне появился резкий неприятный запах. Представители American Airlines объяснили его происхождение некими техническими проблемами. Три члена экипажа и один пассажир были доставлены в больницу для проведения обследования.

Авиалайнер должен был вылететь из Бостона в Шарлотт (штат Северная Каролина). На борту воздушного судна находились 120 пассажиров и пять членов экипажа.