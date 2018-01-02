СК возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 2 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту гибели семьи из трех человек при пожаре в двухэтажном доме в городе Лесосибирске Красноярского края. Об этом во вторник сообщила ТАСС официальный представитель ГСУ СК по региону Ольга Дегидь.

"Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту гибели при пожаре троих человек. Пожар начался у одной из соседних квартир", - сказала она.

По версии следствия, пожар распространился на 10 квартир. Было эвакуировано около 30 человек, при тушении пожара обнаружены тела 42-летнего мужчины и его 44-летней супруги, их 10-летняя дочь скончалась по пути в больницу.

Предварительная причина смерти семьи - отравление угарным газом. Двухэтажный жилой дом, барачного типа, по адресу ул. Заломова, 4, был построен в 1980 году.

Как сообщили ТАСС в правительстве края, с погорельцами в пункте эвакуации на лыжной базе "Снежная" работают психологи. Комиссия из представителей различных ведомств оценивает состояние пострадавшего жилья, в город для контроля и оценки ситуации выехал и. о. зампреда правительства края Юрий Захаринский.

Ранее сообщалось, что из дома были эвакуированы более 80 человек, для них подготовлен пункт временного размещения на лыжной базе "Снежная".