СМИ: семьи моряков с аргентинской подлодки хотят попросить Россию не прекращать ее поиски

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 января. /ТАСС/. Родственники членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки San Juan собираются отправить письмо руководству РФ, чтобы попросить о продолжении участия российских специалистов в поиске субмарины. Об этом сообщила в понедельник газета Clarin.

Как сказала изданию мать одного из моряков Луиса Родригес, они хотят отправить письмо, "чтобы поблагодарить за предоставленную к настоящему моменту помощь и попросить не прекращать участие [России] в поиске" подлодки.

Ранее в аргентинских СМИ появилась информация о том, что российское океанографическое судно "Янтарь", участвующее в поиске субмарины с 5 декабря, будет отозвано из зоны операции в середине января. Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, комментируя эти сообщения, заявил, что Буэнос-Айрес пока не получал уведомлений о дате прекращения участия России в поисках.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

Помимо судна "Янтарь", в поиске подлодки участвуют специалисты ВМФ РФ, прибывшие в Аргентину вместе с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом "Пантера плюс". В операции были также задействованы суда из Бразилии, Чили, США и Великобритании. Сейчас они все отозваны из зоны поиска.