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У берегов Камчатки потеряли ход два рыболовецких судна

Происшествия
2 января, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

На одном траулере находятся 84 человека, на борту второго - 86

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Два рыболовецких траулера потеряли ход в Охотском море у берегов Камчатки. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"У большого рыболовецкого морозильного траулера "Юго- Восток-1" на винт намотался швартовый трос. У среднего морозильного траулера "Виктория-1" на винт намотались рыболовецкие снасти. Оба судна, находящиеся приблизительно в 40 км друг от друга, потеряли ход", - сказал источник.

Он уточнил, что на одном траулере находятся 84 человека, на борту второго - 86.

Собеседник агентства отметил, что угрозы людям нет, разлива топлива также не произошло. На помощь траулерам направлены спасательные суда.

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