У берегов Камчатки потеряли ход два рыболовецких судна

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Два рыболовецких траулера потеряли ход в Охотском море у берегов Камчатки. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"У большого рыболовецкого морозильного траулера "Юго- Восток-1" на винт намотался швартовый трос. У среднего морозильного траулера "Виктория-1" на винт намотались рыболовецкие снасти. Оба судна, находящиеся приблизительно в 40 км друг от друга, потеряли ход", - сказал источник.
Он уточнил, что на одном траулере находятся 84 человека, на борту второго - 86.
Собеседник агентства отметил, что угрозы людям нет, разлива топлива также не произошло. На помощь траулерам направлены спасательные суда.