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Шесть человек пострадали в ДТП в Тульской области

Происшествия
2 января, 10:36 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 2, января. /ТАСС

После оказания медицинской помощи пострадавших "отпустили домой"

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© Владимир Смирнов/ТАСC

ТУЛА, 2 января. /ТАСС/. Минивэн Opel Vivaro опрокинулся в кювет на 288-м километре трассы М-4 "Дон" в Воловском районе Тульской области, в результате аварии пострадали шесть человек. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Информация о ДТП поступила в ночь на 2 января, приблизительно в 03:20 мск. Водитель Opel Vivaro "не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадал сам водитель и пятеро пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Все они были госпитализированы в Ефремовскую районную больницу с травмами различной степени тяжести. "После оказания медпомощи всех их отпустили домой", - отметили в пресс-службе. По факту аварии проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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