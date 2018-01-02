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Полиция возбудила дело по факту ранения ребенка при запуске фейерверка в Кузбассе

Происшествия
2 января, 10:32 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, января. /ТАСС

В новогоднюю ночь жильцы квартиры смотрели запуск фейерверков за окном, при осмотре "полицейские обнаружили фрагменты парашютной ракеты бедствия"

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© Артем Геодакян/ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Полиция в Кемеровской области возбудила уголовное дело по факту ранения двухлетней девочки, смотревшей в новогоднюю ночь запуск фейерверков из окна квартиры. Одно из пиротехнических изделий - парашютная ракета бедствия - разбило стекло, осколок которого ранил ребенка в глаз, сообщили во вторник в пресс-службе регионального главка МВД.

Сигнал о травмировании девочки в Киселевске поступил накануне. "При осмотре квартиры полицейские обнаружили фрагменты парашютной ракеты бедствия. По предварительным данным, именно это пиротехническое изделие пробило стеклопакет. В настоящее время дознавателем отдела полиции <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", - сказали в ведомстве.

Полицейские выяснили, что жильцы квартиры на седьмом этаже одного из домов в новогоднюю ночь стояли у окна и смотрели запуск фейерверков. "Внезапно стекло разбилось, один из осколков ранил двухлетнюю девочку в глаз. Родители малышки вызвали скорую помощь", - отметили в пресс-службе. Врачи диагностировали проникающее ранение правого глаза.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают подозреваемого и просят свидетелей помочь в его поиске. Очевидцам, которые помогут установить личность человека, запустившего парашютную ракету бедствия, гарантируют анонимность.

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