Суд продлил домашний арест экс-главы УФСИН Курганской области до апреля 2018 года

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Суд продлил до 10 апреля 2018 года домашний арест бывшего главы управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Курганской области Ильгиза Ильясова, который подозревается в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Суд продлил домашний арест Ильгиза Ильясова до 10 апреля 2018 года", - сказала собеседница агентства.

Ильясов задержан следственными органами СКР по Курганской области 2 ноября 2017 года по подозрению в совершении ряда коррупционных преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Получение взятки" и "Злоупотребление должностными полномочиями. Курганский городской суд 3 ноября принял решение о помещении его под домашний арест до 31 декабря 2017 года. Прокуратура подала апелляцию на решение суда с просьбой поместить Ильясова под стражу, однако суд отклонил апелляционное представление прокурора.

По версии следствия, Ильясов получал взятки за незаконные действия от руководителей компаний, строящих, в частности, жилой многоквартирный дом для сотрудников уголовно-исполнительной системы в селе Иковка Кетовского района.

Ильясов занимал должность главы УФСИН по Курганской области с апреля 2009 года. В марте 2017 года по обвинению во взяточничестве были арестованы сотрудник областного УФСИН и директор строительной фирмы. По данным следствия, первый получил от второго взятку в размере 250 тыс. рублей за покровительство его фирме при заключении и исполнении договоров на капремонт объектов курганского УФСИН. После возбуждения данного дела Ильгиз Ильясов ушел в отставку.