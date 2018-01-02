Три человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Ярославской области

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения грузовой "ГАЗели" и легкового автомобиля ВАЗ 2111 в Тутаевском районе Ярославской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла 2 января около 09:00 мск в Тутаевском районе на 31 км автодороги Ярославль - Углич. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, двигаясь в сторону Ярославля, выехал на полосу встречного движения. При столкновении с грузовой "ГАЗелью" на месте ДТП погибли сам водитель легковой машины и две пассажирки 1997 и 1967 годов рождения", - сказали в пресс-службе.

Водитель грузовика с телесными повреждениями доставлен больницу, информация о его состоянии уточняется.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно- оперативная группа. "Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - отметили в пресс- службе.