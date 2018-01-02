Прокуратура проверит газовые службы Курганской области после отравления пяти человек

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Прокуратура Курганской области даст оценку деятельности органов, уполномоченных проверять газовое оборудование, после гибели пяти жителей поселка Петропавловское Катайского района, в том числе ребенка, которые, предположительно, отравились угарным газом, сообщили во вторник в пресс-службе областного надзорного ведомства.

"Прокурор области Игорь Ткачев поручил прокурору Катайского района организовать проверку в связи с происшествием в селе Петропавловское. В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельность специализированных органов, уполномоченных на проверку газового оборудования", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пять человек, в том числе ребенок, погибли от отравления угарным газом в частном доме в поселке Петропавловское. Еще трое, включая подростка, были госпитализированы с отравлением. Предварительная причина отравления - неисправность газового котельного оборудования. Следственные органы СК РФ по Курганской области возбудили по данному факту уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".