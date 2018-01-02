Суд в Энгельсе арестовал бежавшего из колонии осужденного, подозреваемого в убийстве жены

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Суд в городе Энгельс избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца 43-летнему подозреваемому в побеге из колонии и убийстве супруги, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 43-летнему мужчине. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении. Ранее в отношении него также было возбуждено дело по факту побега из места лишения свободы.

По данным следствия, в 2014 году Сергей Дубовицкий 1974 года рождения был осужден по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и отбывал наказание в колонии-поселении в Красноармейском районе. 29 декабря 2017 года он совершил побег и отправился в село Квасниковка Энгельсского района к своей супруге, чтобы убить ее за намерение расторгнуть с ним брак. "Приехав в частное домовладение в вечернее время, он нанес супруге свыше 40 ударов ножом, после чего с места происшествия скрылся", - рассказали в пресс-службе.

Тридцатого декабря он был задержан, орудие преступления изъято.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в Следственном управлении.