В Крыму полиция нашла сбежавшую в Новый год из больницы девочку

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Полицейские разыскали девочку, сбежавшую в Новый год из больницы в Крыму. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, о пропаже девочки из инфекционного отделения в полицию сообщила медсестра Керченской больницы.

"Вечером 31 декабря семилетняя девочка, проживающая в одном из поселков Ленинского района Республики Крым, собрала вещи и незаметно ушла в неизвестном направлении. Выяснилось, что девочка не захотела проводить Новый год в больничной палате и самовольно покинула лечебное учреждение", - сообщила Волк.

Девочка не смогла самостоятельно добраться до дома, полицейские Керчи нашли ее и вернули в больницу.

"Установлено, что противоправных посягательств в отношении девочки не совершалось", - добавила Волк.