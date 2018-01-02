Калининградские спасатели ищут в Балтийском море пропавшего дайвера

КАЛИНИНГРАД, 2 января. /ТАСС/. Спасатели МЧС ведут поиск пропавшего в акватории Балтийского моря дайвера, сообщает региональный главк МЧС.

"Первого января 2018 года в 20:12 местного времени (21:12 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что двое дайверов в районе поселка Приморье Светлогорского района вышли в Балтийское море на резиновой лодке. При нырянии, на удалении примерно 400 метров от береговой черты, не всплыл на поверхность один из дайверов", - отмечает ведомство.

Оперативный дежурный Центра сообщил ТАСС, что поиск дайвера с утра 2 января ведут спасатели Калининградского поисково-спасательного отряда в составе девяти человек и трех единиц техники, задействованы водолазы отряда. В поисковой операции также принимают участие сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области и волонтеры.

"По данным на 14:00 мск, поиск результатов не дал", - сказал дежурный.