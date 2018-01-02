На Рублевском шоссе в Москве 40 человек эвакуированы из-за угрозы взрыва в жилом доме

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Неизвестные "заминировали" жилой дом на Рублевском шоссе в Москве, эвакуированы 40 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в жилом доме по адресу: Рублевское шоссе, дом 34, корпус 2. На месте работают кинологи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на время проверки проведена частичная эвакуация жильцов, эвакуированы около 40 человек.

По данным некоторых СМИ, в этом доме находится квартира, принадлежащая Ксении Собчак.

За прошедшие сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва в 30 российских городах. Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тысячи объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.