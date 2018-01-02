Источник: угроза взрыва в жилом доме на Рублевском шоссе в Москве не подтвердилась

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва в жилом доме на Рублевском шоссе в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Кинологи проверили здание, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о поступившем в оперативные службы анонимном сообщении о якобы заложенном взрывном устройстве жилом доме по адресу: Рублевское шоссе, дом 34, корпус 2. На время проверки была проведена частичная эвакуация жильцов, эвакуированы около 40 человек. По данным некоторых СМИ, в этом доме находится квартира, принадлежащая Ксении Собчак.

За прошедшие сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва в 30 российских городах. Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тысячи объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.