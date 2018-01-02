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Два человека погибли при столкновении двух легковых машин в Чечне

Происшествия
2 января, 17:58 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 2, января. /ТАСС

В ГИБДД возможной причиной аварии назвали снегопад

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ГРОЗНЫЙ, 2 января. /ТАСС/. Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП, которое произошло в Шелковском районе Чеченской Республики, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД.

"Мужчина и женщина погибли. Пятеро раненых. Это направление между Гудермесом и Шелковским районом, новая объездная дорога. Там столкнулись две LADA Priopra <..>. Причиной аварии мог стать снегопад", - сказал собеседник агентства.

По данным республиканского Центра медицины катастроф, состояние троих из пострадавших остается тяжелым. "Один пострадавший находится в Шелковской центральной районной больнице, четверо - в девятой городской больнице", - сказал ТАСС представитель Центра медицины катастроф Чечни.

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