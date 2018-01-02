Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Молдавии осквернили мемориал советским воинам

Происшествия
2 января, 18:25 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 2, января. /ТАСС

Общественные организации направят совместное заявление в правоохранительные органы с требованием найти правонарушителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Виктория" у села Леушены Хынчештского района Молдавии был осквернен вандалами. Об это сообщил во вторник руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

"В очередной раз надругались над боевой машиной - танком Т-34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишиневской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку", - сообщил он.

Он добавил, что общественные организации направят совместное заявление в правоохранительные органы с требованием найти правонарушителей, а также приведут в порядок мемориал. Историк напомнил, что у этого села сражались воины 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии.

Осквернение мемориалов в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. В 2016 году по инициативе бывшего министра обороны Анатолия Шалару в республике даже приступили к демонтажу с постаментов советских танков. Однако пострадала только одна боевая машина, так как инициаторы столкнулись с жестким противодействием со стороны других партий и общественности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Молдавия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
FT: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Госдеп: Россия контролировала в 2005-2015 годах 5% торговли оружием в мире
4
У СБ ООН нет планов проведения заседания по Ирану
5
Пантера насмерть загрызла мужчину в частном зверинце в Подмосковье
6
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
7
Прокуратура Нидерландов не опубликует список подозреваемых по делу авиакатастрофы MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама