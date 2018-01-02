В Молдавии осквернили мемориал советским воинам

КИШИНЕВ, 2 января. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Виктория" у села Леушены Хынчештского района Молдавии был осквернен вандалами. Об это сообщил во вторник руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

"В очередной раз надругались над боевой машиной - танком Т-34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишиневской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку", - сообщил он.

Он добавил, что общественные организации направят совместное заявление в правоохранительные органы с требованием найти правонарушителей, а также приведут в порядок мемориал. Историк напомнил, что у этого села сражались воины 161-го стрелкового полка 95-й Молдавской стрелковой дивизии.

Осквернение мемориалов в Молдавии происходит регулярно. С памятниками Великой Отечественной войны здесь призывают бороться некоторые политики, выступающие за вхождение республики в состав Румынии и присоединение к НАТО. В 2016 году по инициативе бывшего министра обороны Анатолия Шалару в республике даже приступили к демонтажу с постаментов советских танков. Однако пострадала только одна боевая машина, так как инициаторы столкнулись с жестким противодействием со стороны других партий и общественности.