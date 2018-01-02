СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Воронеже

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей при пожаре в многоэтажном жилом доме в Железнодорожном районе Воронежа. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

"Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По предварительной информации, гибель мужчины и женщины во время пожара в жилом доме наступила из-за отравления окисью углерода. Еще шесть человек были госпитализированы с отравлением продуктами горения, среди пострадавших была 10-летняя девочка", - отмечает пресс-служба следственного управления.

Причина возгорания устанавливается, назначен комплекс экспертиз, в том числе пожаро-техническая, добавили в пресс-службе.

Возгорание на первом этаже многоэтажного дома 20/1 по ул. Старых Большевиков в Воронеже произошло около 12:00 мск 1 января. После тушения пожара в одной из квартир на пятом этаже было обнаружено тело 61-летнего мужчины, а на лестничном пролете между первым и вторым этажами - тело 53-летней женщины.