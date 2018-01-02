Женщина и двое детей погибли от отравления угарным газом под Рязанью

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Женщина и двое детей погибли, по предварительным данным, в результате отравления угарным газом в частном доме в городе Ряжск Рязанской области. По данному факту следственные органы СК РФ по Рязанской области проводят доследственную проверку, сообщили во вторник в пресс-службе регионального управления СК.

"Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения днем 2 января 2018 года в частном доме, расположенном в городе Ряжске, тел женщины, ее дочери, 2012 года рождения, и сына, 2015 года рождения. По предварительным данным, смерть женщины и ее малолетних детей наступила от отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.