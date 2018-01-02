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Осужденный сбежал из колонии в Ленинградской области

Происшествия
2 января, 18:45 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, января. /ТАСС

Поиски преступника ведут сотрудники полиции и ФСИН

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Осужденный совершил побег из колонии-поселения, расположенной в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"УФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области разыскивается осужденный Айрапетян Феликс Сергеевич, 1981 года рождения, совершивший побег из колонии-поселения", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, Айрапетян отбывал наказание в колонии за разбой и должен был освободиться в 2019 году. Полиция и ФСИН ведут поиски преступника.

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