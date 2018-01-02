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Водоснабжение многоэтажных домов в Орле полностью восстановлено

Происшествия
2 января, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

В зону отключения социальные объекты не попадали

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Аварийные бригады завершили восстановление водовода на улице Комсомольской в Орле, где без воды оставалось около 30 многоэтажных домов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Порыв водовода ликвидирован, около 17:00 по мск произведен пробный пуск воды в систему под пониженным давлением, сейчас она подается в жилые дома в штатном режиме", - сказала руководитель пресс-службы Наталья Акулова.

Как сообщалось, днем 2 января произошел порыв трубы холодного водоснабжения в одном из домов на улице Комсомольской в Заводском районе города Орла. Сложность устранения течи заключалась в том, что для проведения работ коммунальным службам пришлось остановить водоснабжение около 30 многоэтажных домов, где проживает порядка 8 тыс. человек. Социальные объекты в зону отключения не попали.

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