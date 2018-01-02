AP: расстрелявший полицейских в штате Колорадо мужчина страдал расстройством психики

НЬЮ-ЙОРК, 2 января. /ТАСС/. Человек, застреливший в минувшее воскресенье в окрестностях Денвера (штат Колорадо) одного полицейского и ранивший еще четверых, был американским ветераном войны в Ираке и, вероятно, страдал расстройством психики. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Associated Press.

По его данным, 37-летний Мэтью Рил размещал в соцсетях крайне оскорбительные материалы о сотрудниках правоохранительных органов штата Колорадо, а также о преподавателях юридического колледжа в штате Вайоминг, где он учился ранее. Когда полицейский наряд, реагируя на сообщение о домашнем насилии, прибыл к дому в окрестностях Денвера, где проживал Рил, тот забаррикадировался в квартире и открыл огонь.

Как сообщило агентство со ссылкой на шерифа округа Дуглас Тони Спирлока, огонь по полицейским был открыт сразу же после того, как они попытались заговорить с Рилом. Мужчина сделал в общей сложности около 100 выстрелов и был убит полицейским снайпером.