Четыре человека пострадали в ДТП с грузовым автомобилем в Тюменской области

ТАСС, 2 января. Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобиля Honda и грузового автомобиля Volvo на 30-м километре Тобольского тракта в Тюменской области. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня, 2 января, в 17:09 мск на 30-м километре Тобольского тракта произошло столкновение легкового автомобиля Honda и грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП пострадали четыре человека. К месту происшествия были направлены семь человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС", - отметил собеседник агентства, не уточнив характер травм пострадавших.