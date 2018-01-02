В квартире на юге Москвы при пожаре погибли два человека

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пожарные спасли 10 человек во время тушения пожара в квартире на юге Москвы, еще двое погибли и один пострадал. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"Возгорание произошло в квартире на шестом этаже 9-этажного жилого дома по адресу: Шипиловский проезд, дом 59, корпус 3. В результате пожара погибли два человека и еще один передан медикам в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, из горящей квартиры спасены три человека, еще семеро, с верхних этажей, спасены.