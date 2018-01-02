На севере Москвы поступило сообщение о минировании магазина "Пятерочка"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Оперативные службы проверяют сообщение об угрозе взрыва в продуктовом магазине "Пятерочка" на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в продуктовом магазине по улице Лавочкина, 18. На месте работают кинологи", - сказал собеседник агентства.

Собеседник не уточнил, проводилась ли эвакуация.

За прошедшие сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва в 30 российских городах. Всего с 11 сентября, когда в России началась волна ложных минирований, атаке телефонных террористов подверглись почти 4 тыс. объектов, были эвакуированы свыше 2,6 млн человек.